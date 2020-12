Da crise no SEF ao "travão de mão" na passagem de ano

Após um silêncio de quase nove meses, a morte de um cidadão ucraniano, nas Instalações do SEF, regressou em força na sequência da demissão da diretora Cristina Gatões. Seguiu-se uma complexa, e contraditória, teia de declarações de Eduardo Cabrita, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e, até, de um protagonista inesperado: o diretor nacional da PSP admitiu uma fusão do SEF com a PSP, à saída de uma audiência em Belém.



O Governo estremeceu, muito se falou de uma possível demissão do ministro da Administração Interna ou do diretor da PSP, mas, pelo menos no imediato, seguram os seus postos, enquanto o país se pergunta, incrédulo, como foi possível acontecer este caso em Portugal?

Tema central deste Conversas Cruzadas é, também, a pandemia. António Costa decidiu "puxar o travão de mão". Haverá recolher obrigatório na passagem de Ano, às 23h00 de dia 31.

Por essa altura, já terá começado a vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Vai começar mais cedo do que o previsto, mas ficou igualmente a saber-se que não haverá tantas vacinas, de início, como anunciava o contrato europeu com a Pfizer.

Já à escala planetária, uma indicação inquietante: um documento interno do programa Covax, da OMS, admite falhas na distribuição de vacinas pelos os países mais pobres, admitindo-se que, em alguns casos, a imunização contra a Covid possa acontecer apenas em 2023 ou 2024.

A análise é de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa; Nuno Botelho, presidente da ACP – Câmara de Comércio e Indústria do Porto; e Rosário Gamboa, professora do ensino superior.