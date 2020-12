Jorge Jesus contente com vitória e baliza a zero apesar dos "sustos"

Jorge Jesus assumiu satisfação pela vitória do Benfica no terreno do Gil Vicente, por 0-2, e por a equipa não ter sofrido golos.

Em declarações à Sport TV, o treinador assumiu que "contra 10 ficou mais fácil", apesar dos "sustos" que Vlachodimos apanhou.

"Foi uma boa vitória, mais três pontos. A equipa anda há uns jogos a dar de avanço, costumamos deixar o adversário marcar primeiro. Hoje, não. Não sofremos golos. Hoje marcámos primeiro e gerimos o jogo, o que não era mais do que a nossa obrigação", assinalou.

Jorge Jesus considera que o Benfica, na primeira parte, criou "algumas oportunidades de golo, com algumas boas jogadas". No entanto, não concretizou essas ocasiões, o que levou a que o Gil Vicente, que "defendeu bem", ganhasse confiança para dividir o jogo.

"Foi só nas bolas paradas que criaram problemas. Nas bolas paradas, tanto faz teres menos um ou menos dois jogadores", explicou.

Opções de Jesus e decisão do árbitro

Jesus deixou Waldschmidt e Taarabt fora do onze, e Rafa, Otamendi e Gabriel fora da convocatória. Questionado sobre isso, foi taxativo e, até, algo críptico. "Ficaram de fora porque eu tomo opções. Convoco 20 jogadores, há sempre seis ou sete que ficam de fora", vincou.

O técnico sente que a equipa está cada vez mais identificada com as suas ideias e que está defensivamente "muito mais equilibrada".

A expulsão de Nogueira facilitou a missão do Benfica. Jorge Jesus não tem dúvida da validade da decisão do árbitro: "As entradas ao Darwin não tinham sido duas, tinham sido quatro vezes. Foi bem expulso."