Benfica pede 25 milhões para vender Weigl em janeiro

O Benfica pede 25 milhões de euros para libertar Julian Weigl no mercado de transferências de janeiro, adianta o jornal "O Jogo".

O médio alemão, de 25 anos, era indiscutível com Bruno Lage, mas tem sido suplente com Jorge Jesus. Soma apenas 636 minutos em 14 jogos e chegou a haver relato de um desentendimento com o técnico. Contudo, tem mercado, pelo que a saída em janeiro é uma hipótese.

Weigl chegou ao Benfica em janeiro de 2020, proveniente do Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros. A etiqueta de 25 milhões permitiria ao Benfica recuperar o investimento feito há um ano e ainda retirar algum lucro da estadia do alemão na Luz.