"Uma atriz na televisão é como um operário de indústria e nem sempre concordo com o que se faz"

Entre as suas aspirações está fazer do palco um espaço político?

Diz o seu curriculum que é “feminista, ativista por todas as desigualdades ou injustiças, (…) revolucionária quanto baste, artista difícil de domesticar”. Sara Barros Leitão tem 30 anos, é atriz e encenadora nascida no Porto. Quem é a Sara?

Em entrevista á Renascença , Sara Barros Leitão fala da peça que está a escrever sobre o primeiro sindicato do trabalho doméstico, mostra-se crítica sobre a forma como em televisão é um “operário de uma indústria" e revela que irá criar um clube de leitura gratuito com o valor do prémio que agora venceu.

Diz que o teatro é o espaço de liberdade artística e independência. Aos 30 anos, Sara Barros Leitão venceu a primeira edição do Prémio Revelação atribuído pela Ageas em parceria com o Teatro Nacional D.Maria II. A atriz que está, neste momento, em digressão com a peça de Tiago Rodrigues “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas” diz que para si só faz sentido que a vida e o palco se contaminem.

Venceu a primeira edição do Prémio Revelação AGEAS/Teatro Nacional D. Maria II e já tem destino a dar ao prémio. São 5 mil euros. Como é que o vai usar?

Percebi durante a pandemia que é importante muscularmo-nos uns aos outros com discurso e pensamento crítico e por isso irei investir todo o dinheiro do prémio num projeto a desenvolver em 2021, que se chama "Heróides - Clube do Livro Feminista".

Como vai funcionar?

É um clube de leitura que pretende criar uma comunidade de leitura resgatando um pouco a tradição das comunidades de leitura em que as pessoas leem os mesmos livros e contaminam com pensamentos e ideias. Discutem-nos e às vezes até pode acabar mal e está tudo certo!

Eu convido doze pessoas que me inspiram que durante doze meses escolhem um livro para lermos e os leitores leem doze livros num ano. É este o desafio.

Convido toda a gente a juntar-se a nós. Os encontros serão uma vez por mês online, de forma gratuita, e a ideia é que possamos discutir em conjunto doze livros sempre com sentido crítico e com um ponto de vista de tolerância e de como se pode mudar o mundo.

Em que medida é importante um prémio como este dado a alguém que tem 30 anos? Já tem uma carreira feita, espetáculos apresentados, como é que pode ser importante este prémio para projetar a carreira futura?

Eu sou muito mais do passado do que do futuro! Mesmo no meu trabalho acabo sempre por ir muito mais ao passado das coisas do que projetar-me para o futuro. Acho que não sou uma pessoa com uma grande ideia de futuro. Sei mais ou menos linhas orientadoras para onde gostava de caminhar, mas mais num sentido macro e não tanto no sentido pessoal de conquistas. Por isso, não levo este prémio como uma grande pressão.

Sinto que se amanhã quiser desistir de tudo, está tudo certo.

Vejo como reconhecimento dos meus pares, pelas minhas decisões e caminho que fui traçando até aqui. Isso, se se tiver de se projetar para o futuro de alguma maneira, acho que se projeta em forma de encorajamento. Quase como se para os dias em que me falta mais coragem para continuar, para me levantar da cama, para travar mais uma batalha, de repente é sempre bom perceber que há outras pessoas, meus pares e colegas que reconhecem em mim e no meu trabalho um sentido. Isso dá coragem e alento.

Estreou-se em televisão com a série "Morangos com Açúcar". No seu coração pesa mais a televisão, o teatro ou o cinema?

Acho que não há assim muitas dúvidas. Sempre pesou o teatro. Nunca procurei fazer outras coisas, elas vieram ter comigo. Sempre fui uma pessoa muito aberta a todas essas coisas que iam surgindo, e a todas essas experiências. Quando dizia que não tenho uma grande ideia de futuro, de facto, vou aceitando as coisas que vão acontecendo e vou lidando com elas, mas chega a uma altura em que começo a ter de ser mais efetiva nas escolhas. Começo a perceber onde realmente me sinto bem e o que faz mesmo sentido para mim.

É no teatro, sem dúvida?

Encontro no teatro um espaço de criação, de liberdade artística e até de independência que não encontro em televisão. Obviamente não independência financeira, porque a televisão como todos sabem é muito melhor remunerada do que o teatro, não é nesse sentido; mas é no sentido de, em televisão, estou constantemente a fazer aquilo que querem que eu faça, coisas que estão escritas que tenho de fazer. O meu grau de envolvimento na criação é muito menor.