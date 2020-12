A arte religiosa no feminino nos olhares de Paula Rego e Josefa d’Óbidos

A separar Paula Rego de Josefa de Óbidos estão três séculos de distância, no entanto, as duas artistas têm pontos em comum no seu trabalho. A prová-lo está a exposição “Paula Rego/Josefa de Óbidos- Arte religiosa no feminino”, que abriu ao público este sábado na Casa das Histórias, em Cascais. Até 23 de maio, a mostra revela o diálogo entre os trabalhos das duas artistas e alguns inéditos de Paula Rego.

Em entrevista à Renascença, a curadora e diretora da Casa das Histórias Paula Rego refere que ambas as artistas têm “na genealogia artística feminina e na história da arte um papel fundamental”. Catarina Alfaro destaca que, quer Paula Rego, quer Josefa de Óbidos no seu tempo, abordam temáticas comuns, como “o protagonismo das mulheres na narrativa da religiosidade católica”.

Esta exposição, diz Catarina Alfaro, foi proposta pelo autarca de Cascais sensibilizado pelo presidente da Fundação D. Luís I para o tema. A vila tem na sua igreja matriz uma “das séries mais importantes de Josefa de Óbidos”, diz a curadora, que acrescenta que se trata de um conjunto de obras “dedicadas a Santa Teresa d’Ávila e ao seu pensamento místico”.