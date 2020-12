Frederico Varandas: "Foi um ano duro que nos preparou para o futuro"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, acredita que 2020 foi um dos "anos mais desafiantes da história do clube", mas que preparou o Sporting "para o futuro". No âmbito da entrega dos prémios Stromp, o responsável máximo do clube fez uma breve declaração.

"Foi um ano duro, mas foi um ano que nos preparou para o futuro e não temos quaisquer dúvidas que o Sporting cada vez está mais próximo do Sporting que todos os sócios sonham e idealizam", afirmou.

Varandas recorda que o Sporting "não fechou atividade" durante a pandemia e que o clube está virado para a modernização.

"O Sporting não fechou portas nem parou a sua atividade, mesmo num ano marcado pela pandemia e talvez dos mais desafiantes da história do Sporting. Aproveitámos cada minuto deste ano. Não parámos de fazer as medidas estruturantes e essenciais para a modernização do clube, o reforço da marca Sporting, o reforço da Academia, o reforço para tornar as suas equipas cada vez mais competitivas", explica.