Sobe para três número de mortos em surto de Covid-19 num lar do concelho do Crato

O total de vítimas mortais no surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Gáfete, no concelho alentejano do Crato, subiu para três, com a morte de mais duas idosas, disse este sábado à agência Lusa fonte do município.

Uma das idosas morreu no lar da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete e a outra no hospital de Portalegre, onde estava internada, precisou a fonte da Câmara do Crato.

Segundo a fonte do município, do distrito de Portalegre, o surto já infetou 43 pessoas, nomeadamente 33 utentes, três dos quais morreram, e 10 funcionários, incluindo o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete.

