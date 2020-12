Prémio de desempenho vai abranger cerca de 25 mil profissionais do SNS

Já agora

19 dez, 2020 compensem os professores

Também vai compensar os professores pelos 9 anos de carreira que "desapareceram"? Vai reposicionar os prejudicados pelo criminoso congelamento que só a incompetência sindical, que se limitou a reagir mediante greves - dinheiro que nos sai do bolso - e manifs - para os protagonistas do costume aparecerem na TV - em vez de entupir os Tribunais com processos contra o governo, permitiugkm? Vai acabar com o "filtro" que meteu de ter de haver vagas - que são criadas pelo próprio governo - no acesso aos 5º e 7º escalões? Não vai fazer nada disso não é? Então artigos como do do direitolas João Miguel Tavares no público, a "agradecer" o empenho dos professores, quando tem dúzias de artigos nesse pasquim a cascar na classe docente, esses artigos tal como os vossos agradecimentos hipócritas, podem metê-los sabem onde...