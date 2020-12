"O Natal está à porta, não deixe o vírus entrar". Proteção Civil envia conselhos à população

Veja também:

A Proteção Civil está a enviar este fim de semana uma nova mensagem de texto para os números de telemóvel portugueses, a alertar que é preciso cumprir as regras de distanciamento e higienização agora que "o Natal está à porta".

Na SMS, a ANPC pede diretamente a cada cidadão que "use máscara, mantenha distância, areje espaços [e] não prolongue refeições" durante a época festiva. "O Natal está à porta, não deixe o vírus entrar", é sublinhado.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta semana que a circulação entre concelhos estará proibida entre as 00h de dia 31 de dezembro e as 5h de dia 4 de janeiro, ao contrário da semana do Natal, em que a circulação entre concelhos é permitida.

Após reunião do Conselho de Ministros, Costa anunciou ainda que, para manter o Natal relativamente livre de restrições, haverá dever geral de recolhimento a partir das 23h do último dia do ano e depois das 13h entre 1 e 3 de janeiro.