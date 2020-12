Nova denúncia de agressões por agentes do SEF. "Puseram-lhe o joelho em cima da cabeça"

Foi denunciado este sábado mais um caso de alegadas agressões por parte de agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

O jornal "Público e a RTP relatam que um cidadão caboverdiano, de 28 anos, alega ter sido vítima de agressões na noite de sexta-feira, com base em denúncias feitas por Gilson Pereira ao seu advogado.

"Ele estava completamente em pânico, porque tinha sido arrastado pelo chão do aeroporto, numa zona pública do aeroporto", relata José Semedo Fernandes à RTP, depois de um telefonema com o seu cliente este sábado de manhã.



"Posteriormente foi levado para uma sala, com três inspetores em cima dele, sendo que um dos inspetores lhe colocou o joelho em cima da cabeça, pressionando contra o chão, para poderem também amarrar-lhe os pés, sempre a ameaçá-lo e sempre a coagi-lo de todas as formas", adianta o advogado.