Militares em missões complexas terão prioridade na vacinação contra a Covid-19

"As Forças Armadas fazem parte do grupo prioritário, mas, naturalmente, não estão aí todos os militares. Estão entre os prioritários aqueles que precisam de ter a vacina contra Covid-19, porque cumprem missões de primeira importância. Por essa razão, não podem ficar sujeitos ao risco de contágio", justificou o ministro da Defesa Nacional.

O ministro da Defesa afirmou este sábado que alguns militares estarão entre os prioritários para receber a vacina contra a Covid-19 e que as Forças Armadas terão uma ação de primeira linha no planeamento e organização da vacinação.

Tendo ao seu lado o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, o ministro da Defesa sustentou que, no processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, "as Forças Armadas estão completamente envolvidas no planeamento, fazendo parte da task-force já criada" pelo Governo.

"Estão a trabalhar dia e noite para a execução do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19", salientou.

Nesse quadro, de acordo com João Gomes Cravinho, "as Forças Armadas têm uma responsabilidade muito grande na logística e no planeamento".

O ministro da Defesa Nacional recusou críticas de setores que entendem que as Forças Armadas deveriam ter um papel de primeira linha no processo de distribuição das vacinas.