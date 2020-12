Câmara de Lisboa pede propostas dos cidadãos para requalificação do Martim Moniz

A Câmara de Lisboa iniciou o processo participativo para a requalificação da praça do Martim Moniz, em que os cidadãos podem apresentar propostas até 15 de janeiro, avançou este sábado o vereador do Urbanismo, assegurando que está “tudo em aberto”.

“Neste momento, estamos com o espírito completamente aberto e queremos dar espaço, sem restrições, àquilo que possa ser o resultado deste processo participativo”, avançou o vereador responsável pelo pelouro do Urbanismo, Ricardo Veludo (independente, eleito nas listas do PS), em declarações à agência Lusa.

Não obstante a liberdade para apresentação de propostas, os cidadãos devem ter em consideração as “características biofísicas”, inclusive o que existe no subsolo, assim como as dinâmicas sociais, culturais e económicas da praça do Martim Moniz, ressalvou o autarca.

Neste sentido, a Câmara de Lisboa inaugurou, na sexta-feira, uma exposição sobre a evolução histórica e urbanística do Martim Moniz, que está patente na praça até 15 de janeiro, disponibilizando os mesmos conteúdos ‘online’, através do portal Lisboa Participa.

Classificando o processo participativo de “bastante inovador”, o vereador do Urbanismo destacou a utilização de diferentes metodologias para ouvir os cidadãos, “em especial as pessoas que realmente não têm voz e que não são ouvidas”.

“Temos uma equipa no terreno que vai entrevistando as pessoas que utilizam a praça no dia a dia, as pessoas que trabalham naquelas lojas, que moram à volta, pessoas que normalmente não intervêm na discussão sobre o futuro da cidade”, adiantou Ricardo Veludo, acrescentando que existe ainda um inquérito ‘online’ sobre como é que as pessoas utilizam a praça e a inscrição em reuniões de ‘focus group’ no portal Lisboa Participa.