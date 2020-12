Trump minimiza ciberataque aos EUA e aponta dedo à China, Mike Pompeo culpa Rússia

No seu primeiro comentário sobre um grave e sofisticado ciberataque aos sistemas informáticos do Governo federal norte-americano, o Presidente dos EUA, Donald Trump, minimizou este sábado a seriedade e o impacto do alegado ato de espionagem, questionando os dados avançados pelas autoridades de que o ataque terá tido origem na Rússia.

"O Ciberataque foi bem pior nos Media Fake News do que na realidade", escreveu Trump no Twitter, quando falta cerca de um mês para Joe Biden assumir a presidência dos EUA. "Rússia, Rússia, Rússia é o slogan prioritário quando acontece qualquer coisa, porque os [media] falhados, sobretudo por razões financeiras, tªem medo de discutir a possibilidade de ter sido a China (que pode ter sido!)."

Até agora, o ataque informático já afetou mais de metade de todas as agências federais, incluindo os Departamentos do Comércio e do Tesouro. A sugestão de Trump de que Pequim pode estar por trás do que aconteceu contraria declarações do seu próprio secretário de Estado e de vários legisladores informados sobre o assunto.

"Podemos dizer com bastante clareza que os russos estão envolvidos nesta atividade", declarou o chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, numa entrevista na sexta-feira.