"Não tenho alternativa". Boris Johnson aperta restrições e "cancela" Natal em Londres

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou este sábado a imposição de mais restrições face a um aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido, pedindo à população que fique em casa e revendo os planos anteriormente anunciados para a época do Natal.

Com a média diária de novos casos de Covid-19 a aumentar em Inglaterra por causa de uma nova estirpe do coronavírus já sob investigação, Johnson disse que era urgente tomar mais medidas para diminuir a taxa de contágio.

"Eu sei quanta emoção as pessoas investem nesta altura do ano, sei quão desapontante isto vai ser", declarou em conferência de imprensa. Mas, adiantou, "não tenho alternativa."

"Dado o que já sabemos sobre esta nova variante do vírus, o potencial risco acrescido que representa, é de coração pesado que vos digo que não podemos manter os planos de Natal."

O Reino Unido volta assim a um confinamento geral, com exceção para quem tem de trabalhar ou outro motivo excecional; todo o comércio não-essencial vai encerrar, bem como ginásios e similares e o setor cultural. Nas ruas, os encontros sociais estão limitados a duas pessoas em espaços abertos.

As pessoas residentes em Londres e no sudeste de Inglaterra, onde as taxas de contágio são atualmente mais elevadas, já não vão poder encontrar-se com pessoas de outras zonas do país no Natal. A restante população poderá reunir-se com amigos e familiares apenas durante um dia para as celebrações, em vez dos cinco que tinham sido anunciados anteriormente.

As novas restrições entram em vigor às 00h deste domingo.

Nova estirpe sob investigação

Ainda não há provas de que a nova estirpe do coronavírus detetada no sudeste de Inglaterra, VUI-202012/01, seja mais agressiva ou que venha a ter impacto na taxa de mortalidade associada à Covid-19 ou nas vacinas que estão agora a começar a ser administradas a profissionais de saúde em todo o mundo.