Canadá ultrapassa os 500 mil casos de infeção por Covid-19

O Canadá ultrapassou este sábado os 500 mil casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, ao registar 4.896 novos casos e 88 mortes nas últimas 24 horas.

O total de casos registados desde o início da pandemia atingiu 500.242, de que já resultaram 14.128 mortes, de acordo com dados divulgados pela cadeia de televisão pública CBC.

Ontário, a província mais populosa e onde se situa a capital Otava, identificou 2.357 novos casos desde sexta-feira e elevou o número de mortes para 4.125.

O Quebec, segunda subdivisão do país com mais habitantes, que regista o maior número de mortes (7.715), teve nas últimas 24 horas um novo máximo de infeções, com 2.038 novos casos.

A aceleração da pandemia nas duas províncias levou o Canadá a ultrapassar hoje a barreira do meio milhão de infetados pelo novo coronavírus, duas semanas depois de ter ultrapassado a marca dos 400 mil.

O Governo de Ontário prolongou hoje as restrições na área metropolitana de Toronto e em grande parte da região até 04 de janeiro, enquanto no Quebec, o primeiro-ministro da província, François Legault, estendeu medidas idênticas até 11 de janeiro.

Com uma população a rondar os 38 milhões de habitantes, o Canadá adquiriu 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, devendo receber 249 mil este mês e quatro milhões de doses até março de 2021.

A campanha nacional de vacinação arrancou na segunda-feira em Ontário e no Quebec, naquele que foi o terceiro país a autorizar a administração do produto da farmacêutica norte-americana, depois de Reino Unido e Bahrein e à frente dos Estados Unidos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.