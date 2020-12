Natação. Três carimbos para o Europeu 2021

O nadador Miguel Duarte Nascimento bateu o recorde nacional dos 50 metros livres no primeiro dia do Open do Jamor.

A prova, realizada em 22,16 segundos, deixa Miguel Duarte Nascimento com marca para o Campeonato da Europa de Natação, mas a 15 centésimos dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Também nos 200 metros bruços, Victoria Kaminskaya, igualmente do Benfica, garantiu mínimos para os Europeus, com 2.26,45 minutos.

Outro com marca para o Campeonato da Europa de piscina longa, a realizar em maio de 2021 em Budapeste, é José Paulo Lopes (Sp. Braga), nos 400 metros estilos, com 4.18,38 minutos.