Atletismo. Carla Salomé Rocha perde título nacional por utilizar sapatilhas irregulares

A atleta Carla Salomé Rocha perdeu o título nacional dos 10 mil metros por utilização de calçado irregular. A informação é confirmada este sábado, em comunicado, pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Segundo a FPA, “inadvertidamente, [a atleta] utilizou um modelo de sapatos de corrida que não está homologado para provas de pista, o que implica a desclassificação e não homologação do resultado”.

A situação foi “prontamente esclarecida pela atleta Salomé Rocha e pelo seu treinador, Rui Ferreira".

Em causa está a altura de meia sola, que neste tipo de provas (superiores a 800 metros em pista) não pode superar os 25mm. As sapatilhas utilizadas pela atleta têm 40mm.

Face à desclassificação de Salomé Rocha, o título passou para Sara Moreira, também do Sporting. Já Carla Martinho, do Recreativo de Águeda, passa ao segundo lugar e Sara Duarte, do São João da Serra, sobe ao pódio.

Na competição masculina, a vitória foi de Samuel Barata, do Benfica, que se sagrou campeão pela segunda vez, depois do título conseguido em 2015, ao completar a distância em 28.30,73 minutos.