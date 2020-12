O Sporting derrotou o Boa-Hora, por 31-20, em jogo antecipado da jornada 22 do campeonato de andebol.

O melhor marcador do encontro foi Frankis Carol, do Sporting.

Com este triunfo, os leões aproximam-se do FC Porto, líder só com vitórias (14).

Este fim de semana está a ser dedicado aos 16 avos de final da Taça de Portugal.