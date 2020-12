Treinador do Farense critica VAR

O treinador do Farense não compreende a decisão do VAR de validar a grande penalidade que deu o golo da vitória ao Sporting.

Sérgio Vieira questiona: “Como é que alguém sentado à frente de uma televisão não consegue ver que o Defendi vai disputar o lance, toca na bola e, no seguimento, há o contacto natural com a cabeça do adversário, que também o vai disputar?”

Segundo o técnico algarvio, esta é “uma ação normal mas há quem não pense assim e foi desta forma que perdemos”.

Já sobre a partida de Alvalade, Sérgio Vieira diz ter gostado da exibição dos seus jogadores.

“Ficámos com boas impressões dentro da estratégia que definimos para o jogo. Tivemos qualidade quando pudemos ter e, face às limitações que temos tido, tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, foram guerreiros”.

O treinador do Farense acredita que “pouco a pouco, vamos somar pontos e subir na tabela classificativa para terminar a época numa posição fantástica”.

O Sporting venceu o Farense por 1-0, com golo de Sporar, de grande penalidade, nos descontos.