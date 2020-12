Pepa. “Dá gosto olhar para o lado e estar ali o professor Jesualdo”

O treinador do Paços de Ferreira espera “um grande jogo” contra o Boavista, que estreia Jesualdo Ferreira no comando técnico à 10.ª jornada.

“Não tenho dúvidas de que vamos entrar fortes, competentes e fazer um grande jogo. Não posso prometer aqui a vitória, mas tenho a certeza de que vamos fazer um grande jogo. Amanhã [domingo] a resposta vai ser tremenda, tenho a certeza de que o Paços vai jogar à Paços”, disse Pepa.

O técnico dos castores considera ser “um privilégio” defrontar Jesualdo Ferreira.

“Dá gosto olhar para o lado e estar ali o professor Jesualdo Ferreira. Temos o mestre Vítor Oliveira, há o engenheiro, que toda a gente sabe quem é [Fernando Santos], e o professor, que foi meu treinador e é um sábio, que ensinou muita gente, em termos de apoios, algo que ele já falava há uns 20 anos, e de rendimento, na capacidade de espremer o máximo de cada um”, referiu.

Acabado de vencer o prémio de treinador do mês, Pepa não quer distrações.

“Pezinhos no chão. É um grupo jovem que sabe o que quer e a nossa missão é ajudar os miúdos a crescer com a cabeça no sítio”, acrescentou Pepa.

O P. Ferreira – Boavista está marcado para domingo às 15h00.