Manchester City regressa aos triunfos, Liverpool goleou

O Manchester City venceu o Southampton, fora, por 1-0, em partida da jornada 14 da Premier League.

O único golo da partida foi apontado por Sterling, aos 16 minutos, após assistência de De Bruyne.

Em campo estiveram os três portugueses da equipa de Pep Guardioa: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Os citizens vinham de dois empates, diante de Manchester City e West Bromwich Albion.

Com este triunfo, o City sobe ao 5.º lugar, com 23 pontos, a um do Southampton e a oito do líder, Liverpool, mas com um jogo em atraso.

Por falar em Liverpool, os campeões ingleses golearam o Crystal Palace por 7-0. Firmino e Salah estiveram em destaque, com dois golos e uma assistência cada.