Golo recorde de Messi não chegou. Barcelona tropeça no Valência

O Barcelona empatou 2-2 diante do Valência, no dia em que Messi igualou um recorde de Pelé.

Em partida da jornada 14 da Liga espanhola, os catalães voltaram a atrasar-se na luta pelo título já que o líder Atlético de Madrid já venceu este sábado.

Os golos do clube che, com Gonçalo Guedes a titular, foram apontados por Diakhaby e Maxi Gómez.

Já pelos catalães marcaram Messi, de cabeça, após penálti falhado (643.º golo pelo mesmo clube, como Pelé pelo Santos) e Ronaldo Araújo, com o tento da tarde.

Com este empate, o Barcelona fica a oito pontos do líder (21-29) e com mais um jogo. Já o Valência é 12.º, com 15 pontos.