O Atlético Madrid venceu o Elche por 3-1, em partida da jornada 14 da Liga espanhola. João Félix lesionou-se.

Os golos dos colchoneros foram apontados por Luis Suárez (2) e Diego Costa.

Já para os visitantes descontou Lucas Boyé.

Aos 73 minutos, Félix pediu para sair, com queixas na zona lombar.

Com este triunfo, o Atlético Madrid lidera com 29 pontos em 12 jogos realizados, mais três do que Real Sociedad (em 14 partidas) e Real Madrid (13).