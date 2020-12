Sporting terá chegado a acordo com Rio Ave por Matheus Reis

O Sporting terá chegado a um princípio de acordo com Matheus Reis e Rio Ave para a contratação do lateral-esquerdo brasileiro, segundo avança o jornal "Record", esta sexta-feira.

De acordo com a referida fonte, o Sporting recusa-se a pagar por Matheus Reis. Isto porque o defesa, de 25 anos, está em final de contrato com o Rio Ave e, a partir de janeiro, pode comprometer-se, a custo zero, com um novo clube com vista à próxima temporada.

A forma encontrada para amenizar parte dos 700 mil euros que o Rio Ave pagou ao São Paulo pelo jogador, em 2018, e permitir ao Sporting integrá-lo já a partir de janeiro é a inclusão de jogadores como moeda de troca. Os nomes desses elementos não são conhecidos.

Matheus Reis tem apenas dois jogos disputados esta época. Na anterior, participou em 37. No final de setembro, o lateral-esquerdo foi suspenso pelo clube vilacondense, depois de se ter recusado a defrontar o Vitória de Guimarães, conforme revelou o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, em exclusivo à Renascença.

Na altura, Matheus Reis esperava rumar aos gregos do Olympiacos, de Pedro Martins. Operação que, entretanto, caiu por terra. O FC Porto também chegou a abordar o Rio Ave pelo jogador brasileiro, no entanto, o interesse não se concretizou numa proposta oficial.