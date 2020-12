Rúben Amorim: "Sporting está a jogar muito bem, mas não é a melhor equipa em Portugal"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não acredita que a sua equipa é a que melhor joga atualmente no campeonato português. O técnico diz que há aspetos a melhorar e reconhece que a forma da equipa pode piorar.

"Estamos num bom momento, mérito dos jogadores, mas é preciso ver as coisas como elas são. Pode mudar de uma semana para a outra, há equipas com melhores e piores momentos. Estamos a jogar muito bem, podemos melhorar, mas não acho que sejamos a melhor do campeonato", diz, em conferência de imprensa.

O Sporting lidera o campeonato e recebe o Farense na próxima partida, um jogo histórico segundo destaca Amorim: "É um jogo histórico, sempre foi muito difícil, especialmente no estádio do Farense. É um clube que desceu aos amadores e subiu novamente", destaca.

"O importante é vencer o jogo, é o que queremos. O Farense tem uma equipa muito boa em termos coletivos e individuais, mudaram de tática e melhoraram, fizeram um grande jogo na Luz. Queremos manter o nosso caminho, estamos num bom momento e é continuar", perspetiva.

Amorim desvaloriza a pressão de segurar a liderança, uma vez que os jogadores "estão mais preocupados em segurar um lugar na equipa".

"A juventude também significa mais descontração nos momentos de pressão, nunca senti o grupo muito eufórico. Os jogadores têm um equilíbrio muito bom na forma de estar e isso passa-lhes ao lado. Sabem a dificuldade de cada jogo, falta muito campeonato e há que trabalhar. Isto muda de um momento para o outro e eles estão mais preocupados em garantir um lugar na equipa do que no campeonato", termina.

O Sporting recebe o Farense neste sábado, às 20h30, com relato nae acompanhamento, ao minuto, em