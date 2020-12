Matheus Reis no Sporting para "precaver a saída de Nuno Mendes"

Carlos Fernandes considera que o interesse do Sporting em Matheus Reis, do Rio Ave, tem a ver com uma possível saída de Nuno Mendes.

De acordo com o "Record", o Sporting terá chegado a acordo para a contratação do lateral-esquerdo brasileiro, de 25 anos. Uma operação a custo zero e que deverá incluir a mudança de jogadores leoninos para Vila do Conde. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Fernandes analisa a iminente transferência de Matheus Reis para Alvalade.

"Esta investida no mercado, na procura de um lateral-esquerdo, tem a ver com o falado interesse de outros clubes no Nuno [Mendes]. O Sporting quer precaver a eventual saída do Nuno. O interesse em Matheus Reis surge pela prospecção que o Sporting faz no mercado nacional e muito bem", sugere o antigo lateral-esquerdo.

Não obstante a qualidade de Matheus Reis, Carlos Fernandes entende que o Sporting devia reter Nuno Mendes por mais algum tempo.

"O Matheus tem mostrado qualidade, está no pleno das suas capacidades, mas é lamentável que o Nuno possa sair já. Em termos de gestão do Sporting e do próprio Nuno, faria sentido segurar o jogador durante mais algum tempo", sublinha.