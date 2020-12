Campeões definitivos e provisórios

No final de cada ano, é hábito serem atribuídos os mais diversos prémios no reino do futebol. E desta vez, apesar dos tempos difíceis que atravessamos, a FiIFA elegeu como o melhor jogador do mundo o polaco Lewandowski, relegando para os segundo e terceiro lugares o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

O avançado madeirense recolheu 38 votos, Messi obteve 35, enquanto o avançado do Bayern de Munique chegou aos 52 votos.

Sádio Mané, do Liverpool, é o primeiro jogador a aparecer depois do pódio, com 29 votos, mas a grande surpresa é o nono lugar atribuído a Neymar, com apenas 16 pontos, o que deixa entender que a estrela brasileira dificilmente algum dia chegará ao topo dos melhores futebolistas mundiais.

Quanto aos treinadores Jurgen Klopp atingiu o máximo da pontuação, enquanto Manuel Neuer, do Bayern de Munique, saiu consagrado como o guarda-redes do ano em que venceu a Liga dos Campeões, o campeonato e a taça da Alemanha.

Estes, e ainda outros, os prémios definitivos que o ano desportivo produziu a nível internacional em resultado da votação de selecionadores e capitães de todo o mundo.

Quanto aos prémios provisórios que referimos em título, outros há, a nível nacional, que também merecem destaque.

Um deles, de que habitualmente se fala e escreve todos os anos, é o título de campeão de inverno, que, por hábito, é atribuído à equipa que comanda a classificação do campeonato português.

Contrariando os hábitos de muitos anos, o Sporting Clube de Portugal merece, desta feita, esse destaque.

Claro que não se trata de um título, antes pelo contrário. É apenas uma designação simpática “inventada” pela imprensa portuguesa, mas que, neste caso, não deixa de ter algum significado.

É que os leões estão, de facto, a produzir futebol de qualidade superior à dos seus adversários, embora sem dar aos seus prosélitos a garantia de que assim continuará nos próximos meses.

O inverno é longo, os recursos humanos não rivalizam com os dos seus adversários e, como já se viu, outros fatores decisivos poderão influenciar o muito que ainda falta cumprir da temporada.