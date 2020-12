Portugueses em Paris. Missa de Natal com prioridade para quem está sozinho

O lusodescendente Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris, diz à Renascença que a comunidade portuguesa está a “organizar-se para um Natal diferente” e adianta que “o facto de se poder ir a uma missa, embora com um número muito limitado, é motivo de grande satisfação”.



Hermano Sanches Ruivo revela que, no acesso à Missa de Natal, será dada “prioridade aos que estão sem família para se poderem reunir ao menos num espaço, e os outros não irem ocupar esse lugar durante a missa”.

A ideia é mesmo “deixar espaço para quem, de facto, está mais sozinho e vê, neste momento, um momento de ligação com os outros", até porque “o ano de 2020 ficará marcado desde a Páscoa até agora, o Natal e com alguma limitação também na altura do Verão, pela falta de ligação forte com a família”.

Notre-Dame com concerto de Natal

Em abril do ano passado, um grande incêndio obrigou ao encerramento da catedral de Notre-Dame, em Paris.

Um ano e meio depois a catedral abre para um concerto de Natal. Hermano Sanches Ruivo afirma tratar-se de “um momento muito simbólico”, pois "ninguém imagina a catedral de Notre-Dame ficar fechada durante muito tempo".

O lusodescendente e vereador da Câmara de Paris diz à Renascença que a reabertura da catedral é motivo de todas as conversas: “eu com esta pasta dos assuntos europeus e todos os encontros que eu tenho com os embaixadores, é uma das perguntas que me fazem sempre e que é a de se saber quando é que se prevê a reabertura da catedral”.

“Temos todos em mente os Jogos Olímpicos de 2024. O Presidente da República, como a presidente da Câmara de Paris deram indicação de que as obras estariam completas para essa altura", revela o autarca.

Este será o primeiro concerto na catedral desde o grande incêndio de abril do ano passado.

O anúncio foi feito pelo arcebispo da capital francesa, num comunicado difundido pela diocese de Paris.

Sem assistência, dadas as restrições impostas por razões sanitárias, o concerto será transmitido pelo segundo canal da televisão pública, France 2, assim como pelo canal católico KTO, antes e depois da Missa do Galo, que será celebrada pelo Papa Francisco, em Roma.