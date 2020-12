Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz é diferente este ano

Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições impostas pelas autoridades de saúde, a festa de Natal da Comunidade Vida e Paz (CVP), destinada às pessoas sem-abrigo, foi adaptada ao contexto que vivemos.

Hoje, sexta-feira, é o primeiro de três dias de celebrações que vão decorrer em Lisboa nas zonas do Rossio, Saldanha, Oriente, Santa Apolónia, Alcântara e ainda na Amadora.

Entre as 9h00 e as 17h00, as equipas de rua da CVP vão estar nestes seis locais a dar o seu apoio a quem vive na rua.

Além de serem servidas refeições em “take away”, foram disponibilizados, como habitualmente, alguns serviços relacionados com as áreas de cidadania e saúde, "que consideramos essenciais", sublinha Guilherme Fontes, da organização.

Assim, "os nossos convidados poderão resolver quaisquer questões que estejam relacionadas com o Instituto de Emprego e Formação Profissional ou com a Segurança Social. Estes serviços vão funcionar em teleatendimento, reduzindo quaisquer riscos de contágio".

No dia 24, véspera de Natal, os voluntários da Comunidade Vida e Paz vão reforçar "a ação das equipas de rua" e, por isso, vão estar "perto de 300 pessoas nessa noite, na qual distribuiremos uma ceia de Natal e um presente composto por um saco-cama, uma mochila, alguma roupa quente e um kit com máscaras e álcool gel".

Guilherme Fontes reconhece que, desta forma, a Comunidade está a "contribuir numa época especial para que as pessoas que apoiamos, e que estão em situação de sem-abrigo, se sintam menos desamparadas e menos sozinhas".