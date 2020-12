Sérgio lança a Supertaça. "É um jogo difícil e sem favoritos à partida

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera um "jogo difícil e sem favoritos à partida" na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, na próxima quarta-feira.

"É um jogo de final, difícil, onde estão presentes os dois clubes rivais com historial mais rico. É um jogo sem favoritos à partida e que, como todos, terá a sua história, a sua vida própria dentro de um enquadramento de grande qualidade das duas equipas que se defrontam", diz, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.



O técnico venceu uma Supertaça ao Benfica, em 1996, enquanto era jogador do FC Porto. Os dragões venceram o troféu com uma vitória por 5-0 no Estádio da Luz que Sérgio Conceição recorda.

"Foram momentos diferentes, na altura foi também muito saboroso conquistar essa Supertaça em casa do rival com uma vitória algo expressiva. Lembro-me que foi um jogo fantástico, daqueles em que corre mesmo tudo bem e merecemos essa conquista, que na altura abrilhantou ainda mais uma época vitoriosa", termina.