Pepe limitado ao ginásio após operação à face

Pepe limitou-se a fazer trabalho de ginásio, esta sexta-feira, após a operação da véspera à face, segundo informou o FC Porto.

O central português fraturou um osso da face frente ao Paços de Ferreira, a contar para a Taça da Liga, e teve de ser submetido a cirurgia. Deverá estar entre 15 dias e um mês afastado da competição.

Além de Pepe, figuram no boletim clínico os nomes de Mbaye (ginásio) e de Marcano e Zaidu, que fizeram treino condicionado.

O FC Porto prepara a receção ao Nacional, marcada para domingo, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.