Filho de António Folha renova e sobe à equipa B do FC Porto

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o médio Bernardo Folha, até 2024. O filho da antiga referência do clube portista e atual treinador Folha, vai agora integrar o plantel do FC Porto B, e vai vestir a camisola 87.

Bernardo Folha fez um golo em 16 jogos pela equipa de sub-19 dos dragões na última temporada. Em declarações aos meios do clube, Folha mostrou-se feliz pela renovação.

"É uma sensação única. Como já falei com pessoas muito chegadas ao clube, esta renovação é um sonho que estou a viver desde pequeno. Enquanto aqui estiver, vou dar tudo por este clube porque é o que represento praticamente desde que comecei a jogar futebol. É mais um voto de confiança de que posso dar cartas", explica.

O jovem médio de 18 anos não esconde que gostaria de replicar os feitos do pai no clube e perspetiva a experiência na equipa B, na II Liga.

"É sempre bom integrar o plantel do FC Porto B, que tem jogadores com outra competitividade e com experiência de II Liga. Com certeza vai ser bom para mim para evoluir como jogador e poder ajudar a equipa. Gostava de conseguir ainda melhor do que ele conseguiu aqui", termina.