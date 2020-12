Rui Rio. “Mais uma morte no aeroporto e 'a coisa' vai à maioria absoluta”

“Mais uma morte no aeroporto e ‘a coisa’ vai à maioria absoluta”. Foi assim que o presidente do PSD reagiu, na rede social Twitter, à mais recente sondagem publicada por Expresso e SIC e que mostra uma descida nas intenções de voto no PSD.

O líder do PSD recorreu ao Twitter por duas vezes para ironizar sobre os fracos resultados que a sondagem indica para o seu partido; na segunda vez que o fez, referiu-se à morte de Ihor Homeniuk, assassinado por inspetores do SEF, para dizer que o governo pode atingir até a maioria absoluta.

“Eu, cá por mim, não precisava da sondagem do Expresso para nada. É mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e “a coisa” vai à maioria absoluta. Força nisso!”, terminando a publicação com um emoji de festa.

Anteriormente já tinha partilhado outra notícia relativa à sondagem que é desfavorável ao PSD, com outro emoji, ironizando: “Continuamos a descer na sondagem do Expresso, que chatice! 😰”

Vários social-democratas têm partilhado o tweet em grupos de mensagens com críticas ao líder do partido, considerando indigno estar a usar um facto desta gravidade para criticar uma sondagem.

Hugo Soares, antigo líder parlamentar e antigo líder da JSD, recorreu ao Facebook para lamentar o que diz ser a falta de sentido de Estado de Rui Rio. “Portugal merece mais. Já não bastava a irresponsabilidade política do MAI e do PM... agora a falta de sentido de Estado do presidente do meu partido”, escreveu naquela rede social.

Segundo a sondagem pelo ISCTE e ICS para o Expresso e SIC são catorze os pontos que separam PS e PSD nas intenções de voto para as eleições legislativas. De acordo com este estudo, se as eleições legislativas fosse agora, a soma de todos os partidos de direita não seriam suficientes para alcançar as intenções de voto no PS.