Parlamento português aprova resoluções para colocar crise na agenda internacional

O parlamento português aprovou esta sexta-feira na generalidade dois projetos de resolução para colocar a crise de humanitária e de segurança em Moçambique na agenda internacional durante presidência portuguesa da União Europeia, que começa em 1 de janeiro. Os projetos de resolução, apresentados pelo CDS-PP e PAN, foram aprovados com abstenções do PCP e dos Verdes e o voto favorável de todas as restantes bancadas. Os projetos de resolução vão agora ser debatidos na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O debate que antecedeu a votação dos projetos, agendado pelo CDS-PP, reuniu o consenso sobre a necessidade de uma ação urgente para colocar a questão moçambicana na agenda internacional e da União Europeia, três anos após o início dos ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado, que já causaram pelo menos duas mil mortes e cerca de meio milhão de deslocados. O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, disse que o que se pede ao Governo português é que coloque a crise humanitária e o problema de "terrorismo" na província de Cabo Delgado, em Moçambique, na agenda internacional. "É preciso passar à ação e esta presidência portuguesa da União Europeia é uma enorme oportunidade porque, coincidentemente, no momento em que este assunto está tão dramático e tão grave, Portugal terá a presidência da União e pode colocá-lo na agenda", disse. Telmo Correia sublinhou que não se trata de defender "uma intervenção externa feita por quem não conhece a realidade", mas de "ajudar as autoridades moçambicanas a terem meios de resposta" para lidar com este problema. O centrista respondia assim a preocupações manifestadas durante o debate pelo parlamentar do PCP João Oliveira, que sublinhou a importância de "especificar claramente" que qualquer iniciativa a tomar terá de decorrer no "absoluto respeito" pela soberania de Moçambique. Na sua intervenção, João Oliveira expressou "absoluto repúdio pela ação terrorista" em Cabo Delgado e solidariedade com as populações alvo destes ataques e com as autoridades moçambicanas. O deputado considerou, neste contexto, que o "Estado português tem a obrigação de afirmar a sua disponibilidade para corresponder aos apoios que lhe sejam solicitados pelo Estado moçambicano".

A deputada Inês Sousa Real, do grupo parlamentar do PAN – Partido Animais e Natureza, que apresentou um projeto de resolução no mesmo sentido, classificou como "extremamente grave" e "absolutamente dramática" a situação humanitária em Cabo Delgado e pediu ação ao Governo português. Não é possível "esperar mais tempo para intervir e mobilizar a comunidade internacional para este flagelo", sustentou. "A comunidade internacional e Portugal não devem perder tempo a agir. Não seria justo com as populações portuguesa e moçambicana que não fizéssemos chegar um sinal claro de solidariedade", defendeu. Intervindo no mesmo debate, o deputado socialista Paulo Pisco defendeu "um esforço concertado da comunidade internacional e estruturado em várias frentes", desde a segurança ao desenvolvimento e ao apoio humanitário. "Vários países e organizações regionais podem dar o seu contributo e também a CPLP deve ter um papel relevante a desempenhar. Esta concertação é fundamental e urgente, para evitar que a instabilidade alastre no país e a nível regional", disse. Numa intervenção mais crítica, Isabel Meireles, do PSD, recordou que os sociais-democratas recomendaram há meses ao Governo que sensibilizasse a União Europeia para que fosse ativada com urgência a cooperação humanitária para Moçambique. "Esta recomendação caiu completamente em saco roto", disse, criticando a ausência de resposta e o desconhecimento da situação em Cabo Delgado evidenciado pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Isabel Meireles falou de uma "crise extraordinariamente grave" onde as mulheres e as crianças são as principais vítimas e manifestou a expectativa de que a missão da UE a Moçambique, que será liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, "lhe dê a devida atenção". "A União Europeia não pode votar Moçambique ao ostracismo. Esta crise existe há mais de três anos e só agora está no palco mediático", disse, incentivando a Presidência Portuguesa da União Europeia a "fazer a sua parte".