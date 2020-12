Utentes do SNS vão ser contactados por SMS para dizerem se querem ser vacinados

Veja também:

Portugal deverá receber aproximadamente 10 mil doses da vacina contra a Covid-19 na última semana do ano, anunciou o coordenador do grupo de trabalho para a vacinação.

No final de um encontro com jornalistas, onde foi apresentado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos esclareceu que estas primeiras doses do imunizante vão ser aplicadas aos profissionais de saúde.

“O número de doses que vai chegar é de 9.700 e, portanto, nessa última semana do ano vacinaremos apenas profissionais de saúde, que integram os grupos prioritários indicados, porque queremos proteger aqueles que nos protegem”, realçou Francisco Ramos.

Apesar do plano ainda não estar completamente fechado, o coordenador da task-force para a vacinação contra o novo coronavírus antecipa que os profissionais de saúde dos hospitais de S. João, no Porto, e de S. José em Lisboa deverão ser os primeiros a receber a vacina.

Francisco Ramos acrescenta, ainda, que, “em janeiro, no dia 5, receberemos mais cerca de 300 mil doses, o que quer dizer que, durante o mês de janeiro, teremos condições para vacinar 120 mil pessoas residentes em lares e respetivos profissionais e um total de cerca de 20 mil profissionais de saúde”.

“Esta diferença entre as 300 mil doses e os 140 mil profissionais é explicada porque guardaremos de imediato uma dose para a segunda toma de todas as pessoas que iniciarem a vacinação para, de facto, garantirmos que ela está disponível para que isso aconteça”, esclarece o coordenador do PNV para a Covid-19.