Quando é que Portugal vai atingir a imunidade de grupo? “Não quero passar mensagens incorretas”, diz Marta Temido

Com o início da vacinação para a Covid-19 prestes a começar, o Governo ainda não tem ideia de quando é que Portugal irá atingir a imunidade de grupo.

Na Comissão de Saúde esta sexta-feira, a ministra da Saúde Marta Temido foi questionada pelo deputado do PSD Ricardo Baptista Leite sobre o calendário, dado que até abril só 7% da população terá sido inoculada. “Não seria sério responder a algo para a qual não tenho informação”, assumiu a governante.

Já mais à frente na audição, a ministra voltou a sublinhar que não seria correto dar uma estimativa. “Se algum membro do Ministério da Saúde disser que é garantido que a vamos atingir em maio, junho ou julho não é com base em factos porque não temos informações para isso. Temos de ser muito sérios. Não quero passar mensagens incorretas”, disse.

Os primeiros lotes de vacinas da Pfizer irão chegar a 26 de dezembro, em simultâneo com os restantes países europeus. As 9.750 doses, que têm uma “carga simbólica”, vão ser distribuídas pelos profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Lisboa Central e do Hospital de São João.

“A vacinação será facultativa. Além da identificação dos profissionais de saúde que trabalhem nesses hospitais e sejam elegíveis, a vacinação depende do interesse que os próprios tenham em ser vacinados ou não”, disse.

A ministra da Saúde ainda garantiu que a capacidade de administração da vacina pelo SNS é “muito significativa”, dado que, em média, são administradas 22 milhões de vacinas por ano em Portugal. “É exigente, mas estamos preparados”, sublinhou.

De acordo com a ministra, Portugal deve receber 300 mil doses em janeiro, 400 mil doses em fevereiro e 480 mil doses em março.