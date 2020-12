Novo diretor do SEF é o tenente-general Botelho Miguel

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já tem um novo diretor. O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna nomearam o tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel para substituir Cristina Gatões.

A informação chegou nesta sexta-feira de manhã, através de um comunicado enviado à Renascença.

Botelho Miguel vai “dirigir o processo de reestruturação” do SEF “e assegurar a separação orgânica entre as suas funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes”, refere a nota.

O novo diretor é “natural de Lisboa, mestre em Ciências Militares – ramo de Artilharia – e licenciado em Engenharia de Sistemas Decisionais”, indica o comunicado, adiantando que também “exerceu vários cargos de comando entre 2010 e 2020 na Guarda Nacional Republicana, onde cessou funções como Comandante-Geral em julho”.

Botelho Miguel substitui Cristina Gatões, que deixou o cargo no passado dia 9, na sequência do caso de violência ocorrido no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa, que conduziu à morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, em março.