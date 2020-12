Menos de 2% dos portugueses estavam imunes à Covid-19 na 1.ª vaga

Veja também:

Desde o início da pandemia e até setembro, foram cerca de 195 mil os portugueses que tiveram contacto com o novo coronavírus, desenvolvendo anticorpos. O estudo serológico nacional estima que 1,9% da população portuguesa tenha sido infetada com o SARS-CoV-2 na primeira vaga.

O estudo do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) foi financiado em dois milhões de euros pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos e pelo grupo Jerónimo Martins.

Segundo o vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, “só um em cada 50 portugueses esteve exposto e, por isso, formou estes anticorpos que estão no sangue e que poderão protegê-los”.

São números que ficam muito aquém dos 60 a 70% necessários para que seja criada imunidade de grupo, alerta na Renascença Bruno Silva Santos. “É sem dúvida um número bastante baixo e que salienta a importância da vacinação. Tivemos a segunda vaga, mas a expetativa matemática é que estejamos ainda abaixo dos 10% neste momento. Isto revela a importância da vacinação para chegarmos àquele nível de imunidade que vamos necessitar para voltar à vida normal.”

O estudo serológico revela ainda que a percentagem de contágios foi mais elevada nos jovens com menos de 18 anos de zonas de elevada densidade populacional.



No grupo de menores de idade a prevalência foi estimada em 2,2%, face aos 2,0% verificada no grupo de voluntários entre os 18 e 54 anos e aos 1,7% com mais de 54 anos.

“A prevalência estimada aumenta com a densidade populacional, assumindo um valor estatisticamente superior nas regiões de alta densidade: 2,5% nas regiões de alta densidade populacional, face a 1,4% nas regiões de média densidade e 1,2 nas regiões de baixa densidade”, refere ainda o estudo.

O Painel Serológico Nacional Covid-19 (PSN), que decorreu entre 8 de setembro e 14 de outubro em 102 municípios de Portugal continental e das ilhas, incluiu uma amostra de cerca de 13 mil voluntários, distribuídos por nove estratos que cruzaram a densidade populacional e o grupo etário de forma quase proporcional à população portuguesa.

Segundo o instituto de investigação privado, o PSN permitiu “fazer um retrato da primeira vaga da Covid-19, através da proporção da população que, mediante avaliação serológica, desenvolveu anticorpos específicos contra o vírus SARS-CoV-2”.