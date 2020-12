Máscaras sem garantia de qualidade recolhidas de centros de saúde do Norte

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte comprou milhares de máscaras do tipo FFP2 e equipamento de proteção contra a Covid-19 sem certificado válido de qualidade. A notícia é avançada nesta sexta-feira pelo jornal “Público”, segundo o qual o material custou 410 mil euros.

As máscaras foram distribuídas com uma embalagem individual com caracteres chineses e onde está escrito “Medical Protective Mask – ZHUSHI”. Constam ainda as normas técnicas que o equipamento respeita, mas não correspondem às definidas para uma melhor proteção nem aos requisitos obrigatórios das FFP2, usadas pelos profissionais de saúde e que devem impedir a passagem de partículas mais pequenas.

O vendedor comercializa materiais de construção e mobiliário, e fez três contratos com a ARS Norte, no valor global de mais de um milhão de euros.

Após o Infarmed ter detetado não existir garantia de qualidade das máscaras adquiridas, a ARS Norte foi obrigada a ordenar, na semana passada, a devolução do equipamento, que chegou a ser usado por milhares de profissionais de saúde em mais de três centenas de centros de saúde da região.