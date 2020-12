Marta Temido: Portugal já realizou 5,1 milhões de testes Covid-19

Desde o início da pandemia, Portugal realizou 5,1 milhões de testes de diagnóstico da Covid-19, revelou Marta Temido, ministra da Saúde, na Comissão de Saúde esta sexta-feira. Neste momento, existem espalhados pelo país 128 pontos para realização de testes RT-PCR e outros 81 habilitados a fazer testes rápidos de antigénio.

Segundo Marta Temido, nos últimos meses, o Serviço Nacional de Saúde deu sinais de “resiliência”. Até outubro de 2020, sublinhou, o número de consultas realizadas foram 2,3 milhões este ano, “apenas” menos 300 mil que em 2019.

Relativamente à aplicação StayAway Covid, a ministra adiantou que esta foi descarregada por 2,8 milhões de utilizadores, mas o número de códigos emitidos ficou aquém do esperado.

Os códigos inseridos foram “vários, mas não tantos quanto gostaríamos”, disse.

Na Comissão de Saúde, a governante afirmou ainda ter uma “enorme esperança” no processo de vacinação para a Covid-19 que irá arrancar dia 27 de dezembro, a título simbólico, com nos dois principais hospitais do país.