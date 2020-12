Madeira regista 17 novos casos e 305 situações ativas

Veja também:

A Madeira regista esta sexta-feira 17 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 305 ativos, dos quais 237 são de transmissão local, informou a direção regional de Saúde.

“Hoje há 17 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 1.147 casos confirmados de Covid-19” no arquipélago, pode ler-se no boletim epidemiológico da região.

No documento, esta autoridade insular adianta que destes novos casos, apenas um é importado (Itália), sendo os restantes 16 de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Também refere que “dois são profissionais de saúde identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar efetuado no Serviço Regional de Saúde (SESARAM)”, estando em curso a correspondente investigação epidemiológica.

“São 305 os casos ativos, dos quais 68 são importados e 237 de transmissão local” no arquipélago, menciona esta autoridade insular, adiantando que 40 são não-residentes e 265 são residentes no território regional.

Estas pessoas encontram-se a cumprir isolamento, estando 37 numa unidade hoteleira e 248 em alojamento próprio.

Outras “20 encontram-se hoje internadas, 19 na Unidade Polivalente e uma está nos Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19” no hospital do Funchal, aponta a DRS.

“No total, há 131 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM e as investigações epidemiológicas estão em curso”, realça a autoridade regional na mesma informação.

Complementa que uma das situações identificadas quinta-feira que está em avaliação é um “profissional afeto ao centro de saúde do Porto Santo”, o que levou a ativação do plano de contingência desta unidade naquela ilha e ao desencadear da investigação epidemiológica.

Sobre as situações de vigilância ativa de contactos de casos positivos, indica que 1.918 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No caso dos viajantes que chegam à região, estão a ser acompanhadas 13.817 pessoas pelas autoridades, com recurso à aplicação Madeira Safe.