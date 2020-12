Covid-19. Portugueses criam teste de diagnóstico rápido a partir da saliva

Uma equipa de cientistas portugueses criou um teste de saliva que permite detetar, ao fim de meia-hora ou uma hora, através de uma alteração de cor, se uma pessoa está infetada pelo novo coronavírus.

O teste de diagnóstico da Covid-19 com base na recolha de saliva foi desenvolvido por uma equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) António Xavier da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica do Exército e o Hospital das Forças Armadas.

Um primeiro rastreio-piloto com este teste será feito nesta sexta-feira com voluntários do ITQB, anuncia a instituição numa nota de imprensa.

O teste, aplicado diretamente em amostras de saliva, utiliza uma tecnologia que permite, através de uma mudança de cor visível a olho nu, saber em 30 a 60 minutos se uma pessoa está ou não infetada com o SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença covid-19.

"Se a reação tiver resultado rosa, o teste é negativo. Se for amarelo, é positivo", refere a nota do ITQB, assinalando que o teste é "particularmente adequado" ao despiste da Covid-19 em aeroportos, lares ou escolas, dada a sua "rapidez, sensibilidade, facilidade de colheita e custo reduzido".

A recolha é feita pela pessoa, que cospe a saliva para um recipiente, dispensando o uso de zaragatoas e o recurso a pessoal especializado.

A testagem direta das amostras de saliva possibilita detetar, em cada teste, "menos de 100 cópias do vírus", com "uma sensibilidade de 85%", permitindo "avaliar a infecciosidade da pessoa no momento".

Optando-se por extrair, em complemento, material genético do SARS-CoV-2 da saliva, a sensibilidade do teste aumenta para 100%, assegura o ITQB.