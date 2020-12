Covid-19: FNE propõe mais uma semana de férias de Natal

O objetivo é “garantir um espaço maior de segurança entre as pessoas” e evitar novos surtos em estabelecimentos de ensino.

“Nós entendemos que todo o conhecimento que há sobre a evolução da pandemia e os riscos que se correm na sequência deste período de festas, poderá fazer sentido que o início do segundo período possa ser ligeiramente atrasado por uma semana”, defende o secretário-geral da FNE.

O adiamento do segundo período pode garantir uma margem maior de segurança, argumenta João Dias da Silva.

A Federação Nacional de Educação (FNE) propõe o adiamento, por uma semana, do início das aulas no segundo período por causa da pandemia de Covid-19. O regresso às aulas está previsto para 4 de janeiro.

“Sobre isto é necessário que as autoridades de saúde deem o seu contributo, que os especialistas digam que fará sentido adiar o início do segundo período letivo”, sublinha João Dias da Silva, nestas declarações à Renascença.

O primeiro-ministro, António Costa, enalteceu na quinta-feira o funcionamento do primeiro período do ano letivo nas escolas, apesar da pandemia de covid-19, e garantiu que não estão previstas alterações no calendário escolar.

“Nada justifica alterar o calendário escolar. Pelo contrário, este primeiro período correu excecionalmente bem, creio que todos partilhávamos o mesmo receio em setembro de como ia correr o primeiro período e a verdade é que correu muitíssimo bem”, afirmou o líder do governo, no ‘briefing’ após o Conselho de Ministros realizado para avaliar as medidas restritivas para a quadra natalícia.

Já o ministro da Educação apelou, esta sexta-feira, aos alunos que tomem cuidado durante as férias de Natal que agora se iniciam.

“As famílias que têm crianças em escolas, que sabem que os seus filhos nas escolas tinham um conjunto de regras, mantenham algumas dessas regras também durante este período de descanso”, pediu nesta sexta-feira, último dia de aulas do primeiro período.

Tiago Brandão Rodrigues quer começar um novo período letivo sem grandes preocupações por causa da Covid-19.