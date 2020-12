Cerca de 150 mil pessoas já receberam cartão do cidadão em casa

Cerca de 150 mil pessoas de 75 concelhos receberam o cartão de cidadão em casa, entre 25 de setembro e 11 dezembro, um serviço que será gradualmente alargado a todo o país, indicou este sexta-feira o Governo.

O serviço de entrega do cartão de cidadão em casa arrancou em 25 de setembro, através do envio por correio registado e exclusivamente ao próprio, evitando deslocações aos balcões de atendimento.

“Até ao dia 11 dezembro de 2020, foram enviados mais de 150.000 cartões de cidadão para casa, tendo sido entregues 129.430 cartões”, afirmam os ministérios da Modernização do Estado e Administração Pública e o da Justiça em comunicado conjunto, sublinhando “o sucesso” da medida que regista “86% de entregas bem sucedidas”.

Este serviço, que até agora abrangeu 75 concelhos, “está a ser gradualmente alargado a todo o país”, referem.

Segundo acrescentam, prevê-se ainda “uma abrangência complementar de mais de 130 mil cidadãos em Portugal Continental, com 18 ou mais anos, capazes (isto é, que não estão sujeitos ao regime do maior acompanhado), residentes em Portugal, que pediram e pagaram a renovação do cartão de cidadão e cujos contactos de telemóvel ou email estejam associados ao documento”.

Esta iniciativa surgiu para dar resposta ao crescente número de cartões de cidadão que ficaram por entregar devido à pandemia de covid-19.

Desde 11 de novembro está também disponível, para consulta online, uma aplicação que permite ao cidadão conferir se o seu cartão vai ser enviado para a morada de casa, tendo sido realizadas, num mês, “mais de 75.000 consultas online através do Portal da Justiça”, indicam os dois gabinetes.

Por sua vez, desde 16 de setembro passou também a ser possível levantar o cartão de cidadão em 53 Espaços Cidadão (18 na área metropolitana de Lisboa e 35 na do Porto) em que o pedido de renovação foi efetuado ou noutro Espaço Cidadão aderente.

“Este número aumentará para cerca de 100 nas próximas semanas”, afirmam os ministérios, acrescentando que foram entregues 3.199 cartões de cidadão pedidos nestes balcões.

Atualmente, a renovação do cartão de cidadão pode ser feita em 561 Espaços Cidadão.

Entre 20 de maio de 2019 e 11 de dezembro de 2020, foram renovados 129.701 cartões de cidadão nestes balcões que funcionam em articulação com as autarquias locais.