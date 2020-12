Aulas sem aquecimento na Serra da Estrela. “Estamos melhor na rua do que lá dentro”

Fonte da direção escolar confirmou os problemas relacionados com o aquecimento, nomeadamente dois problemas técnicos. Um recentemente resolvido e outro ainda sem data de conclusão.

“Reportámos esta situação no início do mês de novembro aos serviços da Câmara Municipal de Seia, porque são eles que têm essa competência na área da gestão dos equipamentos e dos edifícios. O presidente da Câmara de Seia já fez um esclarecimento público sobre a situação, dizendo que no dia de ontem seria instalada uma das bombas que tinha avariado e isso confirma-se, já temos um bloco a funcionar com a totalidade do aquecimento, mas ainda falta um equipamento para abastecer o aquecimento do bloco A e, para esse, ainda não há previsão de entrega. No entanto, irá demorar algum tempo porque as transportadoras e os fornecedores estão com dificuldades em arranjar as peças no mercado, uma vez que o equipamento que temos já se encontra descontinuado no mercado”.

A mesma fonte lamenta que as condições sejam estas há vários anos e reivindica, por isso, uma requalificação urgente das janelas, caixilharia e instalação de um sistema mais moderno de consistência térmica nos edifícios.