Migrações. OIM defende inclusão dos migrantes na vida pós-pandemia

“No ano passado, no Dia Internacional dos Migrantes, destacámos a importância da coesão social e reconhecemos a generosidade das sociedades que apoiam os migrantes nas suas comunidades, sem saber o que 2020 iria trazer”, afirmou o diretor-geral da OIM e ex-ministro português, António Vitorino, no início de um vídeo publicado na quinta-feira por ocasião desta data internacional, assinalada anualmente em 18 de dezembro após aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2000.

Nesse sentido, o representante da OIM defendeu que, numa altura em que as vacinas anti-covid-19 começam a ficar disponíveis, os migrantes, independentemente do seu estatuto, devem ter acesso equitativo aos programas nacionais de vacinação , “não como uma classe especial de pessoas, mas como amigos, vizinhos e colegas de trabalho”.





“A resposta global à Covid-19 oferece uma oportunidade única de reinventar a mobilidade humana a partir do zero, de implementar a visão do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular e de construir comunidades prósperas, saudáveis e resilientes. Juntos podemos fazer com que isso aconteça”, concluiu António Vitorino.

As estimativas mais recentes apontam para a existência de cerca de 272 milhões de migrantes internacionais em todo o mundo, cerca de 3,5% da população mundial.