​Covid-19: Suíça retira Portugal da lista de países de risco

Em tempo de Natal, a Suíça retirou Portugal da lista de risco por causa da pandemia de Covid-19. Quem chega ao país deixará de estar obrigado a ficar em quarentena.

“A partir de 19 de dezembro [sábado], as pessoas que entram na Suíça proveniente de Portugal não devem ser colocadas em quarentena”, refere a Embaixada da Suíça em Lisboa.

A representação diplomática helvética divulgada a lista atualizada de quarentena do Conselho Federal, que não inclui viajantes oriundos de Portugal.

“Temos o prazer de confirmar que Portugal já não se encontra na lista de quarentena do Conselho Federal, com efeitos a partir de amanhã. A partir de Sábado, 19 de dezembro, as pessoas que entram na Suíça provenientes de Portugal já não têm que fazer quarentena. Agradecemos a Sua compreensão durante as duas últimas semanas”, refere a embaixada.

A delegação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa volta a defender que o mais seguro em termos de saúde é não visitar familiares nas férias de Natal e ficar em casa.

"Há uma diferença entre o que as autoridades permitem e o que é suposto fazer. O mais seguro agora é ficar em casa", recomendou em comunicado o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, com sede em Copenhaga.