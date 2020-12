Biden deverá escolher a nativa Deb Haaland para secretária do Interior

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá nomear a congressista Deb Haaland para o cargo de secretária do Interior, o que a vai tornar a primeira nativa a liderar a agência federal que controla as tribos dos EUA.

Líderes tribais, ativistas e personalidades dos democratas, elogiaram a escolha de Haaland, depois de, nas últimas semanas, terem defendido a sua escolha.

Com esta nomeação, os povos indígenas vão ter pela primeira vez um nativo americano na mesa onde as principais decisões são tomadas, disse O. J. Semans, um Rosebud Sioux.

“Torna evidente que ainda existem índios”, acrescentou.

O cargo de secretária do Interior vai colocá-la a dirigir um Departamento que tem uma grande influência sobre as 574 tribos reconhecidas ao nível federal e muitas das terras públicas, cursos de água, vida selvagem, parques nacionais e riquezas minerais dos EUA.

A escolha de Deb Haaland quebra um registo de 245 anos de dirigentes não-nativos, homens na sua maioria, na direção dos assuntos dos índios americanos.

O Departamento do Interior, que gere um quinto do território dos EUA, vai ter um papel fundamental no cumprimento da promessa de Biden de lutar contra as alterações climáticas, uma das prioridades da nova administração.

Deb Haaland é vice-presidente da comissão dos Recursos Naturais da Câmara dos Representantes.

Antes disso, havia dirigido o Partido Democrata no Novo México, foi administradora tribal e administradora de uma organização que trabalhava com adultos com problemas de desenvolvimento.