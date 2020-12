Frederico Morais eliminado na 3.ª ronda do Pipe Masters no Havai

O português Frederico Morais perdeu, esta sexta-feira, contra o australiano Jack Freestone na terceira ronda do Billabong Pipe Masters, primeira prova do circuito mundial de surf, despedindo-se do evento que decorre no Havai.

O surfista cascalense, que está de regresso ao circuito principal, conquistou 5,23 pontos (3 e 2,23) no 14.º "heat" da terceira ronda, sendo batido pelos 13 (8,83 e 4,17) do australiano Jack Freestone, que avançou na competição.

A mítica prova havaiana foi na quinta-feira retomada, depois de ter estado seis dias suspensa pela Liga Mundial de Surf (WSL) na sequência de casos de covid-19 entre o "staff".

A Liga Mundial de Surf (WSL) cancelou a edição de 2020 do circuito mundial (WCT), devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e reorganizou a de 2021, iniciando-a com o Billabong Pipe Masters, que, tradicionalmente, encerra a competição.

Depois, o WCT prossegue em Sunset Beach, também no Havai, entre 19 e 28 de janeiro, e nos Estados Unidos, em Santa Cruz, entre 2 e 12 de fevereiro.

A edição de 2021 do WCT prevê outros 10 campeonatos, entre os quais o Meo Pro Peniche, que não tem data definida, num regresso à competição, depois da interrupção devido à pandemia.

Frederico Morais, de 28 anos, voltou a integrar o WCT depois de ter sido relegado em 2018 para o circuito de qualificação, que venceu em 2019, ano em que assegurou também uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que foram adiados para 2021.