Sérgio Vieira pede Farense "atrevido" para ganhar os três pontos ao líder em Alvalade

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, define o atrevimento e a ambição como as palavras-chave para os algarvios conseguirem conquistar os três pontos ao líder do campeonato em Alvalade.

Na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Sporting, referente à 10.ª jornada da I Liga, Sérgio Vieira lembrou que o Farense já teve boas prestações contra Benfica e Sporting de Braga e admitiu esperar novo brilharete diante do primeiro classificado.

"Temos planeado sermos atrevidos ambiciosos na luta pelos três pontos. Se vamos conseguir ter controlo de jogo, isso vão ser as circunstâncias do jogo a dizer. Contra o Benfica e em Braga, tivemos essa capacidade, mas os jogos têm histórias diferentes e, neste jogo, vamos focar-nos na nossa ambição, que pode ser exprimida em função de diferentes estratégias", sublinhou o técnico.



Sérgio Vieira admitiu fazer alguns ajustes à estratégia para a partida. Porém, fará apenas "adaptações com lógica" e que os jogadores sejam capazes de, e estejam preparados para, interpretar em campo.

O Farense, 14.º classificado, mede forças com o Sporting, atual líder, no sábado, às 20h30, em Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.